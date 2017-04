भगवान कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी के चलते प्रशांत भूषण के खिलाफ FIR दर्ज

प्रशांत भूषण के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआइआर दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की गई है।

लखनऊ, जेएनएन। भगवान श्रीकृष्ण के खिलाफ ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेसी नेता जीशान हैदर ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई है।इंस्पेक्टर हजरतगंज डीके उपाध्याय के मुताबिक जीशान हैदर ने तहरीर के साथ प्रशांत भूषण के ट्वीट की कॉपी भी संलग्न की है। इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रशांत भूषण के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने, लिखित व मौखिक टिप्पणी से हिंसा भड़काने समेत अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है।

जीशान हैदर ने हजरतगंज कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा है कि नोएडा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने योगी सरकार के एंटी रोमियो दल का विरोध करते हुए भगवान श्रीकृष्ण की तुलना रोमियो से की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रोमियो तो सिर्फ एक युवती से प्रेम करता था, जबकि भगवान श्रीकृष्ण न जाने कितनी गोपियों से छेड़छाड़ कर चुके हैं, क्या प्रदेश सरकार एंटी कृष्ण दल बनाएगी।

Romeo loved just one lady,while Krishna was a legendary Eve teaser.Would Adityanath have the guts to call his vigilantes AntiKrishna squads? https://t.co/IYslpP0ECv