पत्थरबाजों को फारुख अब्दुल्ला का समर्थन, कहा- देश के लिए करते हैं पथराव

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि जो पथराव करते हैं उनका मकसद देश के लिए लड़ना है न कि पर्यटन को प्रभावित करना।

श्रीनगर (एएनआई)। श्रीनगर में लोकसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला ने घाटी के पत्थरबाजों से सहानुभूति जताई है। अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं मोदी सरकार को यह बताना चाहता हूं कि पत्थरबाजों का टूरिज्म से कोई संबंध नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर सकते तो अमेरिका को आगे आना चाहिए और दोनों मुल्कों के बीच समस्या को खत्म करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की जिन्होंने पत्थरबाजों को ‘गुमराह’ बताते हुए पर्यटन का रास्ता अपनाने को कहा।

उन्होंने कहा कि यदि भारत- पाकिस्तान विवादों को नहीं सुलझा सकते तो अमेरिका को आगे आकर दोनों देशों के बीच के बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मोदी साहब को बताना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि पर्यटन हमारी जिंदगी है लेकिन पथराव करने वालों के पास पर्यटन को बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं है। वे भूखे रहेंगे लेकिन देश के लिए पथराव करेंगे और यही हमें समझने की जरूरत है।

उन्‍होंने कहा कि हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो हमें धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। यह पीडीपी और नेकां के बीच की लड़ाई नहीं है, यह सांप्रदायिक ताकतों को हराने की लड़ाई है।

श्रीनगर लोकसभा सीट पर 9 अप्रैल को उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा। सीट साझेदारी के तहत नेशनल कांफ्रेंस श्रीनगर जबकि कांग्रेस अनंतनाग सीट पर चुनाव लड़ रही है।