सरकारी अस्‍पताल में डॉक्‍टरों और एंबुलेंस की सुविधा न होने का मामला सामने आया है जिसके कारण एक लड़की की मौत हो गयी और मोपेड पर शव को लाया गया।

तुमकुर (कर्नाटक) (एएनआई)। कर्नाटक के तुमकुर स्थित सरकारी अस्पताल में लापरवाही का एक मामला सामने आया है। अस्पताल में सोमवार शाम हुई लड़की की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल को दोषी ठहराया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर की कमी तो है ही साथ ही एंबुलेंस की सुविधा भी नदारद है।

लड़की के पिता ने कहा, ‘लड़की को दो बार अस्पताल लेकर गया था लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं थी और शाम तक उसका शरीर ठंडा हो गया। यहां तक कि वहां एंबुलेंस की भी सुविधा नहीं थी और इसलिए उसे मोपेड पर लाना पड़ा।‘

Took her to hospital twice, she was still not well; by evening her body was cold & no one was available so had to carry her on moped: Father pic.twitter.com/Dwp9wt5Yd6

