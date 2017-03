किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार संसद पहुंची सुषमा, नस्लीय हमलों पर दिया जवाब

किडनी प्रत्यारोपण के बाद बुधवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद पहुंची।

नई दिल्ली (जेएनएन)। किडनी प्रत्यारोपण के बाद आज पहली बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लोकसभा पहुंची। लोकसभा पहुंचने पर पूरे सदन ने उनका स्वागत करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। आपको बता दें कि श्रीमती स्वराज को नवंबर, 2016 में गुर्दे की समस्या के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती होना पड़ा था। वह तब से अवकाश पर थीं।

बुधवार को उन्होंने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों पर हुए हमलों पर एक बयान पढ़ा और खड़गे के सवालों का जोरदार ढंग से जवाब दिया। सुषमा ने जानकारी देने से पहले अध्यक्ष और सभी सांसद साथियों के उनके जल्दी ठीक होने की कामना के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 'मैं इतनी अस्वस्थता के बाद ठीक होकर सदन में लौटी हूं। आप सभी सांसदों के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई हूं। आपने जिस तरह से सदन में मेरा स्वागत किया है मैं उसके लिए हृदय से आभार जताती हूं।' सुषमा के बयान के बाद सदस्यों ने उनका मेजें थपथपाकर स्वागत किया।

सदन को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा, ‘मैंने श्रीनिवास कुचीभोटला और दीप राय के परिजनों से बात की। इसके अलावा मैंने इन मुद्दों को अमेरिकी प्रशासन के उच्च अधिकारियों के समक्ष भी उठाया है।

I talked to families of Srinivas Kuchibhotla & Deep Rai,also raised these issues with highest authorities in US: EAM Sushma Swaraj in LS