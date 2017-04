रूस: सेंट्स पीटर्सबर्ग के दो मेट्रो स्टेशनों पर धमाके, 10 लोगों की मौत

रूस के सेंट्स पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन में एक धमाका हुआ है। इस धमाके में 10 लोगों के घायल होने की खबर है।

मास्को, एएनआई। रूस के सेंट्स पीटर्सबर्ग में दो मेट्रो स्टेशनों पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूसी मीडिया के मुताबिक, धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हमले के बाद स्टेशन को खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की है। धमाके के बाद कई मेट्रो स्टेशनों को बंद करा दिया गया है।

फिलहाल धमाके की वजह क्या है इसका पता नहीं चल सका है। साथ ही जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि ये आतंकी हमला है कि नहीं।

#UPDATE At least 10 killed in St. Petersburg metro explosion: Russian media