जम्‍मू कश्‍मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है।

श्रीनगर (जेएनएन)। गांदरबल जिले के हडूरा गांव में मंगलवार को सुरक्षाबलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरु हुई जो अभी तक जारी है।

गांव के एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख फायरिंग कर दी। जवानों ने भी अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर किया। इसके बाद से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड जारी है।

सुरक्षाबलों ने आतंकियों के भागने के सभी रास्तों की घेराबंदी भी शुरु कर दी है ताकि उन्हें बच निकलने का मौका न मिले। इस बीच, सोपोर के आरमपोरा इलाके में तीन विदेशी और एक स्थानीय आतंकी को देखे जाने की सूचना के आधार पर भी सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चलाया है।

इसके पहले राज्य के बांडीपोर जिले में स्थित हाजीन में सुरक्षाबलों तथा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक कमांडर ढेर हो गया था और राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल के सदस्य विकास शर्मा गंभीर रुप से घायल हो गए थे।

