जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी, 1 आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है।

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर स्थित पुलवामा के पदगमपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, सुरक्षाबलों ने फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

J&K: Gunshots heard in Pulwama's Padgampora as army & Special Op Group of Awantipora cordon off area, presence of 2-3 terrorists suspected pic.twitter.com/DJxtqBpGXp