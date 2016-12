देशभर में कालेधन के खिलाफ मुहिम जारी, छापेमारी में आज पकड़ी गई 'ये रकम'

एजेंसियों द्वारा देशभर में कालेधन और अवैध संपत्ति के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गुरुवार को कई जगह से नए और पुराने नोट बरामद हुए।

नई दिल्ली, एएनआई/जेएनएन। एजेंसियों द्वारा कालेधन और अवैध संपत्ति के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गुरुवार सुबह से ही देशभर में छापेमारी हो रही है। इसी के तहत डीआरआई ने चेन्नई में हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गुरुवार सुबह चेन्नई एयरपोर्ट से हवाला गिरोह से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 2000 के नोटों में 1.34 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से 7000 अमरीकी डॉलर भी मिले हैं।

#UPDATE DRI busted hawala gang;seized Rs 1.34 Crore in Rs 2000 notes & USD 7000 from 5 persons in early morning hours, near Chennai Airport pic.twitter.com/FH4hGdKurU — ANI (@ANI_news) December 22, 2016

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गुरुवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईडी ने कर्नाटक के व्यवसायी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन के पुराने नोटों को बदलने वाले कोलकाता के मशहूर व्यवसायी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। पारसमल लोढ़ा पर आरोप है कि उसने करीब 25 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट को नए नोटों में बदला था।

ED arrests Paras Mal Lodha, involved in conversion of more than Rs 25 Crores of old notes to new notes in Shekhar Reddy & Rohit Tandon cases

पारसमल लोढ़ा विदेश जाने की फिराक में था, तभी ईड़ी ने कार्रवाई कर उसे मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। उसके बाद पारसमल लोढ़ा को दिल्ली लाया गया। गुरुवार को उन्हें दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने लोढ़ा को 7 दिन के रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया है। बता दें कि पारसमल लोढ़ा कोलकाता में अनेक मामलों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। इससे पहले सीबीआई बुधवार को शेखर रेड्डी को गिरफ्तार कर चुकी है।

देशभर में गुरुवार को हुई छापेमारी पर एक नजर

आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह तमिलनाडु के मुख्य सचिव राममोहन राव के अन्ना नगर स्थित आवास पर छापे मारे। इन छापों के पीछे के मकसद को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Chennai: IT raid at Tamil Nadu Chief Secretary Rammohan Rao's residence in Anna Nagar concluded this morning. pic.twitter.com/biRxf15s6f

इससे पहले एजेंसियों द्वारा देशभर में कालेधन और अवैध संपत्ति के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गुरुवार सुबह डीआरआई की कार्रवाई में 1.34 करोड़ रुपये के साथ चेन्नई हवाई अड्डे से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।

DRI intercepted Rs 1.34 Crore in Rs 2000 denomination from five persons in the early morning hours near Chennai Airport.

वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले के चंदौसी से 20,31,500 रुपये के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई इस राशि में 16 लाख रुपये 2000 के नोट में बरामद हुए हैं।

2 people arrested with Rs 20,31,500 in Chandausi of Sambhal district yesterday. Rs 16 Lakh in new Rs 2000 notes recovered. Probe underway. pic.twitter.com/wj6pDTs1Uf

— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2016

इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने केरल के कुन्नूर, कोझिकोड और त्रिशूर के राज्य सहकारी बैंक में संचालन का निरीक्षण किया है। वही सीबीआई ने कोल्लम और मलप्पुरम में स्थिति का मुआयना किया।

Kerala: ED officials conduct inspections in the state cooperative bank of Kannur, Kozhikode and Thrissur and CBI in Kollam and Malappuram.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक व्यक्ति से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में 31 लाख रुपये जब्त हुए हैं। इसके बाद आयकर विभाग को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया।

Old currency notes of Rs 500 and Rs 1000 worth Rs 31 lakhs seized from a person at New Delhi Railway station, income tax department informed pic.twitter.com/alBgjlwJ9p

आरबीआइ ने पांच विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया

मध्यप्रदेश के छतरपुर में कलर प्रिंटर के माध्यम से 2000 के नकली नोटों की नकल करते दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं।

Madhya Pradesh: Fake notes in new Rs 2000 denomination worth Rs 2 lakhs seized in Chhatarpur's Lavkushnagar, two arrested.

छत्तीगढ़ में 3.5 लाख रुपये के साथ दो नक्सल समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है।

(Dhamtari) Chhattisgarh: Two Naxal supporters arrested with Rs 3.5 Lakh in new currency notes.

कनार्टक के हुबली में पुलिस ने दो लोगों को 29.98 लाख की नई करेंसी के साथ गिरफ्तार किया।