मुलायम-अखिलेश में से कौन करेगा 'साइकिल' की सवारी, फैसला थोड़ी देर में

मुलायम परिवार में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर आज का दिन बेहद अहम है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। समाजवादी परिवार में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज चुनाव आयोग पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर अहम फैसला सुना सकता है। अखिलेश और मुलायम, दोनों ही गुटों ने साइकिल चुनाव चिह्न को लेकर अपना दावा चुनाव आयोग के सामने पेश किया है। दोनों पक्ष चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। अखिलेश गुट की तरफ से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखेंगे जबकि रामगोपाल यादव, किरनमय नंदा, नरेश अग्रवाल भी चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। वहीं मुलायम सिंह अपने साथ शिवपाल यादव को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे हैं।

Delhi: Akhilesh Yadav's supporters including Ramgopal Yadav, Kiranmoy Nanda and Naresh Agarwal also arrive at Election Commission office pic.twitter.com/ILdY9m045R

