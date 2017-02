तेज भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत, NDRF की 2 टीमें उत्तराखंड रवाना

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में रात 10.35 मिनट पर तेज भूकम्प के झटके महसूस किए गए।

नई दिल्ली (जेएनएन)। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सोमवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला रहा। रिक्टर पैमाने पर इसका परिमाण 5.8 मापा गया। भूकंप का केंद्र रहे उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग के लिए एनडीआरएफ की दो टीमें रवाना हो गईं हैं।

Epicentre of #earthquake measuring 5.8 magnitude on Richter Scale was in #Rudraprayag of Uttarakhand: #NationalSeismologicalBureau .

उत्तराखंड में अधिकारियों के संपर्क में है पीएमओ- पीएम मोदी

सोमवार रात को आए भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उत्तरी भाग में आए भूकंप के बाद के हालातों का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने भी टवीट् करते हुए कहा, 'मैंने उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भूकंप आने के बाद के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से बात की।' अपने अगले ट्वीट में पीएम ने लिखा, 'पीएमो भूकंप का केंद्र रहे उत्तराखंड में अधिकारियों के संपर्क में है, मैं हर किसी की सुरक्षा की कामना करता हूं।'

PMO is in touch with officials in Uttarakhand, which is the epicentre of the quake. I pray for everyone's safety & wellbeing.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2017