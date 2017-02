StudentsAgainstABVP: बोली गुरमेहर, किसी को नहीं कानून हाथ में लेने का हक

कारगिल शहीद मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर ने कहा है कि किसी पार्टी को कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। एबीवीपी के खिलाफ चलाई गई मुहिम को लेकर उन्‍हें रेप की धमकी मिली है।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर #StudentsAgainstABVP के नाम से कैंपेन शुरु करने वाली कारगिल में शहीद भारतीय जवान मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने कहना है कि उनकी इस कैंपेन के बाद से ही उन्‍हें सोशल मीडिया पर रेप की धमकी मिल रही हैं। उन्‍होंने कहा है कि किसी को यह हक नहीं है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेकर काम करे। उनकी सोशल मीडिया कैंपेन को काफी सपोर्ट मिल रहा है। रामजस कॉलेज में एबीवीपी और आईसा (ऑल इंडिया स्‍टूडेंट यूनियन) के बीच हुई मारपीट के बाद गुरमेहर कौर ने यह कैंपेन शुरू किया था।

एबीवीपी से नहीं डरती

इसमें उन्‍होंने कहा है कि वह एबीवीपी से नहीं डरती हैं। अपने एक ट्वीट में उन्‍होंने कहा है कि यदि किसी को उन्‍हें शहीद की बेटी कहने में परेशानी होती है तो वह ऐसा न कहे। वह किसी को इस तरह कहने के लिए नहीं कहती हैं, लिहाजा वह उन्‍हें गुरमेहर ही बुला सकते हैं। अपने एक ट्वीट में उन्‍होंने लिखा है कि कुछ लोग युवा छात्रों पर पत्‍थर फैंककर अपना देशप्रेम जताना चाहते हैं।

छात्रों पर पत्‍थर फैंकने वालों को सपोर्ट नहीं

अपने एक अन्‍य ट्वीट में उन्‍होंने कहा है कि लोग उनके देशप्रेम को लेकर सवाल जरूर उठा सकते हैं लेकिन उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आगे उन्‍होंने लिखा है कि उन्‍होंने और युवाओं ने देश की सेवा की है।उनकी चलाई मुहिम के खिलाफ किए गए कुछ ट्वीट और फेसबुक कमेंट्स पर जवाब देते हुए उन्‍होंने लिखा है कि खुद को देशभक्‍त कहने वालों का रिएक्‍शन बेहद घटिया है। गुरमेहर ने लिखा है कि वह देश के खिलाफ नारे लगाने वालों का समर्थन नहीं करती हैं और न ही मासूम युवा छात्रों के ऊपर पत्‍थर फैंकने वालों का सपोर्ट करती हैं। उन्‍होंने लिखा है कि उनके पिता को उनके ऊपर उनसे ज्‍यादा गर्व था। देशभक्ति को सत्‍ता में बैठा कोई भी ऐसा व्‍यक्ति परिभाषित नहीं कर सकता है, यह केवल अंदर से ही महसूस की जा सकती है। यह देश के लिए एक प्रेम है।

कैंपेन के समर्थन में ट्वीट

गुरमेहर ल‍ेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती हैं। उनका सोशल मीडिया पर चलाया गया यह कैंपेन अब काफी वायरल हो चला है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग समेत रणदीप हुड्डा ने भी उनकी इस कैंपेन पर ट्वीट किया है। इसके अलावा भी कई लोगों ने उनकी इस कैंपेन का हिस्‍सा बनकर ट्वीट किया है। दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उनके सपोर्ट में ट्वीट किया है।

Don't call me a Martyrs daughter if that bothers you. I never claimed anything otherwise. You can call me Gurmehar.

लोकतंत्र पर हमला

रामजस कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्‍होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल फोटो को भी बदल दिया है। इतना ही नहीं अपने ट्विटर हैंडल पर भी उनकी जो प्रोफाइल फोटो है उसमें वह एक प्‍लेकार्ड लिए हुए हैं जिस पर लिखा है, 'मैं दिल्‍ली यूनिवर्सिटी की स्‍टूडेंट हूं। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूं। भारत का हर छात्र मेरे साथ है। #StudentsAgainstABVP'। इसके साथ ही उन्‍होंने एक फेसबुक पोस्‍ट भी लिखी है। इस पोस्‍ट में उन्‍होंने लिखा है, 'एबीवीपी ने मासूम छात्रों पर निर्मम हमला किया यह बहुत ही दुखद है और इसे रोकना चाहिए। यह हमला प्रदर्शनकारियों पर नहीं था बल्कि हमला लोकतंत्र पर था जो हर भारतीय के दिल में बसती है।

Nationalism isn't defined by whoever is in power. Nationalism is a feeling that comes from within. It's love for the nation... (1/2)