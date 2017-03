नक्सलियों का मददगार डीयू प्रोफेसर जी एन साइबाबा कोर्ट से दोषी करार

वर्ष 2014 में माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डीयू प्रोफेसर साइबाबा को गढ़चिरौली कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

मुंबई (एएनआई)। दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साइबाबा व 5 अन्‍य को यूएपीए एक्‍ट के तहत गढ़चिरौली कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। 90 फीसदी अक्षम दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साईबाबा पोलियो से ग्रस्‍त हैं।

Maharashtra: DU professor GN Saibaba and 5 others convicted by Gadchiroli court under UAPA act pic.twitter.com/VXRNRJ9H06