राजस्‍थान और मध्‍यप्रदेश के पुलिसस्‍टेशन में जवानों ने मर्यादा की सीमा लांघ दी और नशे में धुत हो हंगामा किया, जिसके बाद उन्‍हें सस्‍पेंड कर दिया गया।

सिरोही (एएनआई)। राजस्‍थान के सिरोही स्‍थित पुलिस स्‍टेशन में गुरुवार को पुलिस के एक जवान ने शराब पीकर जबर्दस्‍त हंगामा किया।

#WATCH Sirohi(Rajasthan): Drunk policeman creates ruckus inside Police station. He has now been suspended (16.3.17) pic.twitter.com/kp9zrClmBh