कोझीकोड (एएनआई)। कोझीकोड एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इन संदिग्धों के पास से केले के गुच्छे बरामद किए गए जिसमें सऊदी करेंसी छिपाए गए थे। ये दोनों व्यक्ति सऊदी करेंसी के तौर पर कुल 45.69 लाख रुपये की रकम छिपाकर अपने साथ ले जा रहे थे।

DRI seize Saudi riyal worth Rs 45.69 lakhs from 2 Dubai bound passengers at Kozhikode Airport,currency concealed in a bunch of bananas pic.twitter.com/lwRYsDJ4ur

