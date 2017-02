डीआरआइ ने 60 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार

चेन्नई एयरपोर्ट पर डीआरआइ ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा अपने साथ लाए थे।

चेन्नई(एएनआई)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने चेन्नई एयरपोर्ट से साठ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के साथ दो लोगों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पैसों को अपने जूतों में और मोबाइल के बॉक्स में छुपाया हुआ था।

DRI held 2 people with foreign exchange worth Rs 60 lakh, concealed in shoes & false bottom of mobile boxes, at Chennai airport. pic.twitter.com/NDQuKqPq2w

