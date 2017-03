महाराष्ट्रः इलाज में देरी के चलते मरीज के परिवार वालों ने की डॉक्टर को जमकर धुना

महाराष्ट्र के धुले में एक मरीज के परिवार वालों ने इलाज में देरी के चलते डॉक्टर की पिटाई कर दी।

महाराष्ट्र(एएनआइ)। इलाज में देरी होने के चलते महाराष्ट्र के धुले में एक मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। सोमवार को देर रात हुए हमले में डॉक्टर को काफी चोट आई । धुले के एसपी ने कहा कि डॉक्टर की पिटाई के मामले में 9 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

Maharashtra: Doctor beaten up by patient's relatives allegedly due to delay in treatment at a hospital in Dhule on the night of 12 March pic.twitter.com/2ptLVRl9En