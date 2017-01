तमिलनाडु: जलीकट्टू के समर्थन में राज्‍यव्‍यापी प्रदर्शन, सभी स्‍कूल और दुकानें बंद

जलीकट्टू के समर्थन में आज तमिलनाडु में राज्‍यव्‍यापी प्रदर्शन किया जा रहा है।

चेन्नई (एएनआई)। जलीकट्टू के समर्थन में तमिलनाडु में शुक्रवार को व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य के तमाम स्कूलों और दुकानों को भी आज बंद रखा गया है। द्रमुक पार्टी की ओर से तमाम रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है।

Tamil Nadu: Shops closed in support of #jallikattu in Rameswaram. pic.twitter.com/5sofZmT11L — ANI (@ANI_news) January 20, 2017

द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ‘रेल रोको अभियान’ शुरू किया है। वहीं द्रमुक नेता व सांसद कनिमोझी चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान में शामिल हो रही हैं। मांबलम में जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे द्रमुक कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए बैरिकेडिंग तक तोड़ दिया।

वहीं, अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत हो रही है। वे इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पारंपरिक अधिकार को बचाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।

इसके अलावा चेन्नई के मरीना बीच पर व्यापक तौर पर प्रदर्शन जारी है। नादिगर संगम के साउथ इंडियन आर्टिस्ट असोसिएशन, भी जलीकट्टू के समर्थन में आगे आए हैं और इसमें मशहूर संगीतकार ए आर रहमान भी मौजूद होंगे। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने जलीकट्टू के समर्थन में बोला कि यह सांड़ों की लड़ाई नहीं है बल्कि उनका मनोरंजन है। यह देखने पर ही आपको पता चलेगा की इन जानवरों को भी खेलना कितना पसंद है।

#WATCH: Chennai's Marina Beach continues to witness massive crowd coming out in support of #Jallikattu pic.twitter.com/Elspz4uFOK — ANI (@ANI_news) January 20, 2017

इस मामले पर राज्य मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने बताया कि उन्होंने राज्य में जलीकट्टू कानून के अनुसार संशोधन के मुद्दे पर कानून संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ विस्तृत तौर पर बातचीत की। उन्होंने कहा, ‘हमने प्रदर्शनकारियों से जल्द से जल्द प्रदर्शन खत्म करने का आग्रह किया था।‘

उन्होंने आगे बताया, ‘तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रस्ताव के लिए ड्राफट तैयार कर आज गृह मंत्रालय को भेजा गया है। मेरा मानना है कि इस ड्राफ्ट पर एक-दो दिनों में सहमति दे दी जाएगी जिससे जलीकट्टू की राह में आने वाली रुकावट खत्म हो जाएगी।‘ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस बात की संभावना जतायी की एक-दो रोज में अध्यादेश आ जाएगा और जलीकट्टू का आयोजन किया जा सकता है, हम मरीना बीच से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जलीकट्टू का आयोजन नहीं होता है।