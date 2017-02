तमिलनाडु विस में विश्वास मत को चुनौती, DMK की याचिका पर सुनवाई टली

डीएमके के वकील और राज्यसभा के पूर्व सदस्य आर शानमुगसुंदरम ने इस याचिका की त्वरित सुनवाई की भी मांग की है।

चेन्नई, (एएनआई)। तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत में गड़बड़ी के आरोपों पर डीएमके की ओर से दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई सोमवार तक टल गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विधानसभा में हुए हंगामे की वीडियो पेश करने को कहा है।

DMK petition challenging TN CM's trust vote win-Madras HC adjourns case till Monday;Asks petitioners to submit video of ruckus in TNAssembly

