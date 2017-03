धौनी की 'आधार' डिटेल लीक होने पर नाराज हुई साक्षी, कानून मंत्री से पूछे सवाल

महेंद्र सिंह धौनी की आधार डिटेल सार्वजनिक होने का मामला सामने आया है। इस मामले में उनकी पत्नी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से कई तीखे सवाल पूछे।

नई दिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की 'आधार' डिटेल सोशल साइट ट्विटर पर लीक होने का मामला सामने आया है। निजी जानकारी सोशल मीडिया में पहुंचने से धौनी की पत्नी साक्षी धौनी नाराज हो गईं और उन्होंने इस मामले में केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को ट्वीट करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की।

दरअसल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने धौनी के आधार कार्ड के साथ पंजीकरण करवाते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी। इस तस्वीर में धौनी आधार कार्ड के लिए मशीन पर उंगलियों के निशान स्कैन करवा रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट के साथ लिखा- 'महान क्रिकेटर धौनी का डिजिटल हुक शॉट।'

इस ट्वीट का जवाब देते हुए साक्षी धौनी ने रविशंकर प्रसाद से सवाल किया, 'कोई प्राइवेसी बची है या नहीं? आधार कार्ड की जानकारी आवेदन के साथ शेयर करके उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया गया।' जिसके बाद रविशंकर ने ट्वीट कर साक्षी को जवाब दिया, 'यह कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्या ये ट्वीट किसी तरह की जानकारी लीक करता है?'

@rsprasad @CSCegov_ is there any privacy left ??? Information of adhaar card including application is made public property! #disappointed

इसके जवाब में साक्षी ने लिखा, ''सर, जिस फॉर्म में निजी जानकारी भरी हुई थी, वो लीक हो गया है।' अगले ट्वीट में साक्षी ने एक तस्वीर साझा करते हुए बताया , 'सर मैं @CSCegov_ हैंडल से ट्वीट की इस तस्वीर के बारे में बात कर रही हूं।'

ये तस्वीर कॉमन सर्विस सेंटर के आधिकारिक टि्वटर हैंडल @CSCegov_ से ट्वीट की गई थी। ट्वीट में धोनी का आधार कार्ड के लिए भरा फॉर्म शेयर किया गया था। हालांकि, बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। रविशंकर ने @CSCegov_ की तरफ से हुई गलती स्वीकार करते हुए लिखा, 'इस बात पर ध्यान दिलाने के लिए शुक्रिया। किसी की निजी जानकारी शेयर करना गैर कानूनी है। इसको लेकर गंभीर कदम उठाए जाएंगे।'

@SaakshiSRawat Thanks for bringing this to my notice. Sharing personal information is illegal. Serious action will be taken against this.