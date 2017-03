DGMO स्तर की वार्ता में भारत की पाक को दो टूक, कहा- आतंक पर लगाए लगाम

भारत के डीजीएमओ ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत कर नियंत्रण रेखा पर होने वाली आतंकी गतिविधियों पर चिंता जताई।

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक (डीजीएम्ओ) ए के भट्ट ने आज अपने पाकिस्तान समकक्ष से बात की और नियंत्रण रेखा के पास होने वाली आतंकी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वो इस पर लगाम लगाए।

DGMO spoke to Pakistan army DGMO, expressed concern regarding movement of terrorists noticed along LoC.

भारत ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के उड़ी में पकड़े गए दो पाकिस्तानी नागरिकों को 10 मार्च को वाघा बॉर्डर पर सौंपा जाएगा। भारत के डीजीएमओ ने एलओसी पर आतंकवादियों की गतिविधियां सामने आने पर भी चिंता जताई ।

Pakistan DGMO was also informed 2 Pakistan nationals apprehended in Uri, Kashmir will be repatriated through Wagah border on 10 March 2017.