पवित्र माह सावन का दूसरा सोमवार आज, देशभर में नम: शिवाय की धूम

सावन का महीना श्रद्धालुओं में उमंग और जोश को दिखाता है। इस वर्ष सावन में पांच सोमवार हैं जिसका दूसरा सोमवार आज है। इस अवसर पर बम बम भोले की ध्‍वनि देश में गुंजायमान है।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। सावन माह के दूसरे सोमवार को आज श्रद्धालुओं में भगवान शंकर के लिए और अधिक जोश आ गया है। काशी विश्‍वनाथ मंदिर समेत देशभर के भगवान शंकर के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है।

इस बार 10 जुलाई से शुरू होने वाला सावन माह 7 अगस्त तक चलेगा। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। इसबार इस पवित्र माह में पांच सोमवार है। सावन का महीना 10 जुलाई को शुरु हुआ था। तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, चौथा सोमवार 31 जुलाई को और पांचवा सोमवार 7 अगस्त को पड़ेगा।

Varanasi (UP): Devotees throng Kashi Vishwanath Temple on the second Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/kTy9y6YL6J