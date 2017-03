IRF पर प्रतिबंध मामले पर नाईक की याचिका खारिज

IRF पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ नाइक की याचिका को दिल्‍ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। विवादित इस्‍लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के अकाउंट व इस्‍लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगाए गए प्रतिबंध मामले पर नाइक की याचिका को दिल्‍ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

Delhi High Court dismisses plea of Zakir Naik led Islamic Research Foundation against immediate ban and freezing of accounts. pic.twitter.com/0ofdItBE3S