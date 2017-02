बेंगलुरु के सबसे बड़े झील बेल्‍लंदूर में प्रदूषण के कारण आग लग गयी।

बेंगलुरु (एएनआई)। बेंगलुरु में गुरुवार को बेलंदूर झील में आग लग गई। झील में लगे इस आग के कारण आसमान में धुआं भर गया। मौके पर फायर इंजन ने पहुंच कर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है हालांकि इसका कारण प्रदूषण को माना जा रहा है। बता दें कि बेलंदूर झील में प्रदूषण के कारण झाग निकलता रहता है और पहले भी इसमें कई बार आग लगी है।

सूत्रों के अनुसार झील के पानी में केमिकल रिएक्शन के कारण यह आग लगी। झील के आस-पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है और शहर का गंदा पानी सीधा यहां पहुंच रहा है।

