जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग में रोप वे केबल टूटने से बड़ा हादसा, सात लोगों की मौत

श्रीनगर, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग जिले में रोप वे केबल टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। कैबिन कार नीचे गिरने से सात लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में टूरिस्ट गाइड बिलाल भी शामिल है। इस हादसे के बाद सैंकड़ों पर्यटकों के फंसे होने की खबर है। मृतकों में शामिल चार पर्यटक एक ही परिवार के थे। ये परिवार दिल्ली के शालीमार बाग इलाके का रहने वाला था।

