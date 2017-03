आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान घायल चेतन चीता की स्‍थिति में सुधार की खबर है। उन्‍हें आइसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है और फिजियोथेरैपी शुरू कर दी गयी है।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के घायल कमांडिंग ऑफिसर चेतन चीता की स्‍थिति में स्‍थिर है और इसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं। जोड़ों में सुधार के लिए फिजियोथेरैपी शुरू कर दिया गया है।

#ChetanCheeta 's condition is stable and improving. Physiotherapy for joint movement started: Medical Bulletin pic.twitter.com/xB03ao0awC