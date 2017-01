गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्‍य अतिथि UAE के शाह शेख मोहम्‍मद होंगे। उनके भारत दौरे से दोनों देशों के बीच नए अवसरों की राह खुलेगी।

नई दिल्ली (जेएनएन)। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के शाह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मुख्य अतिथि होंगे और इस अवसर पर नई दिल्ली में होने वाली परेड में पहली बार अरब के सुरक्षा बल शामिल होगी। अबू धाबी के शहजादे शेख स्वयं सैन्य बलों के उप-कमांडर हैं। शेख का यह भारत दौरा दोनों मुल्कों के लिए नए अवसरों के रास्ते खोलेगा।

We hope 2 welcome a dear friend of India, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, as Republic Day 2017 Chief Guest pic.twitter.com/aC5EkjFiCg

— Vikas Swarup (@MEAIndia) October 2, 2016