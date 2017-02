शोपियां हमले में घायल जवान को इलाज के लिए लाया गया दिल्ली

शोपियां में हुए आतंकी हमले में घायल जवान माज अमरदीप सिंह को इलाज के लिए श्रीनगर से दिल्ली लाया गया है।

दिल्ली(एएनएआई)। गुरुवार को कश्मीर के शोपियां में हुए आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल जवान मज अमरदीप सिंह को इलाज के लिए श्रीनगर से दिल्ली लाया गया है। फिलहाल अमरदीप बेहोश हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार है।

Maj Amardeep Singh(critically injured in Shopian terror attack)brought to Delhi from Srinagar,J&K by helicopter;He's better but unconscious. pic.twitter.com/kcTEMOWdHG