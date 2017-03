रिश्‍वत मामले में कोर्ट ने आइएएस बीएल अग्रवाल और आनंद अग्रवाल को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। पटियाला की विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिश्‍वत मामले में आइएएस बीएल अग्रवाल और आनंद अग्रवाल को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया।

Spl court (Patiala House Courts) sends B.L Agrawal, Principal Secy in Chhattisgarh govt & Anand Agrawal to judicial custody in bribery case. pic.twitter.com/EbRJUtxN7V