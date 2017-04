देशभर में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्यौहार, मंदिरों में श्रद्धालुअों की भीड़

देश भर में आज रामनवमी की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुईं हैं।

नई दिल्ली (जेएनएन) देश भर में आज रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश के अलग-अलग मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुईं हैं।

दिल्ली के कालकाजी मंदिर और झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं देश के अन्य शहरों में स्थित मंदिरों में भी सुबह से भीड़ लगी हुई है। नौ दिन तक व्रत करने वाले भक्त कन्या पूजन में लगे हुए है। राम नवमी का दिन भारतीय जीवन में पुण्य पर्व माना जाता हैं।

इस दिन सरयू नदी में स्नान करके लोग पुण्य लाभ कमाते हैं। वाराणसी में सुबह से ही गंगा किनारे घाटों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। रामनवमी के पावन अवसर पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।

UP: Huge rush of people at ghats of Varanasi to take a holy dip in river Ganga on the occasion of #RamNavami pic.twitter.com/CSzleQvaju