शहला मसूद मर्डर केस में फैसला, चार दोषियों को उम्र कैद और एक आरोपी बरी

पांच साल पहले वर्ष 2011 में आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद मर्डर केस के पीछे लव ट्राइएंगल कारण माना जा रहा है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है

इंदौर (जेएनएन)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड पर विशेष सीबीआई अदालत की ओर से शनिवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अपनेे फैसले में मामले के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है और एक आरोपी को बरी कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को उनके भोपाल स्थित आवास के बाहर कथित साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

#FLASH Shehla Masood murder case: Life imprisonment awarded to four, one acquitted— ANI (@ANI_news) January 28, 2017

कोर्ट ने जाहिदा परवेज, सबा फारुखी, शाकिब और ताबिश को उम्रकैद की सजा सुनाई है और सरकारी गवाह इरफान को क्षमादान दिया गया है।

- पिछले महीने दिसंबर 2016 में एक सुनवाई के दौरान अदालत से जाहिरा ने गुहार की थी कि वह अपने बचाव के गवाहों के रूप में ध्रुवनारायण सिंह की पत्नी वंदना सिंह और शहला की छोटी बहन आयशा मसूद सुल्तान के बयान दर्ज कराना चाहती है।

इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी अब तक की सारी खबरों के लिए क्लिक करें यहां

- अदालत ने यह गुहार मंजूर भी कर ली थी। लेकिन नाटकीय रूप से जाहिरा ने अपनी यह गुहार वापिस ले ली।

- इंटीरियर डिजायनर जाहिदा पर आरोप है कि उसने शहला हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि इस आरटीआई कार्यकर्ता की कथित नजदीकियां भोपाल के तत्कालीन भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह से लगातार बढ़ती जा रही थीं।

- शहला हत्याकांड के अन्य आरोपियों में जाहिदा की अंतरंग सहेली सबा फारुखी, भाड़े के हत्यारों का इंतजाम करने का आरोपी शाकिब अली उर्फ 'डेंजर' और भाड़े का कथित कातिल ताबिश शामिल हैं।

- मामले का एक अन्य आरोपी इरफान सरकारी गवाह बन चुका है और इसे बरी कर दिया गया ।

- 38 वर्षीय शहला मसूद की हत्या के संदेह में 35 वर्षीय जाहिदा परवेज को 2012 में गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिदा भोपाल में आर्किटेक्चर फर्म चलाती थी।

- कहा यह गया कि शेहला मसूद की एक पूर्व विधायक से बढ़ती नजदीकियों से परेशान होकर इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा ने उसे मरवा दिया।

- सीबीआई की जांच में इस प्रेम त्रिकोण का पता चला था। सीबीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी जाहिदा भी उसी विधायक से प्रेम करती थी।

- 29 फरवरी 2012 को सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर केशव कुमार के हाथ जाहिदा की पर्सनल डायरी लगी जिसमें 16 अगस्त 2011 की तारीख में लिखा था कि उसे उसके घर के बाहर मार दिया गया। उसमें आगे लिखा था, ‘मारने के लिए अली नामक शख्स को भेजा था उसने फोन पर मुबारक बाद दी और कहा कि हमने उसे उसके घर के दरवाजे पर ही मार दिया।‘ जिसके बाद जाहिदा ने इस बात की पुष्टि के लिए एक और आदमी को भेजा।

- इसके बाद सीबीआइ के दो घंटे लंबी जांच पड़ताल के बाद शहला की मौत के पीछे त्रिकोणीय प्यार की वजह का पर्दाफाश हुआ।

- सीबीआई को जाहिदा के पर्सनल डायरी से सिंह के साथ उसके शारीरिक संबंधों का पता चला साथ ही उन्हें ग्राफिक सीडी रिकॉर्डिंग व अन्य चीजें मिलीं जो इस बात के पुख्ता सबूत थे।

- जाहिदा परवेज की शादी भोपाल के सबसे रईस बोहरा खानदानों में से एक में हुई थी।

- जाहिदा यह नहीं चाहती थी कि उसके अलावा ध्रुव के साथ किसी और महिला का संबंध हो।

- जाहिदा को पता चला था कि ध्रुव के शेहला से भी गहरे संबंध हैं। जाहिदा ने ध्रुव से कहा था कि वह किसी अन्य महिला से संबंध नहीं रखे, इस पर ध्रुव ने कहा था कि वह राजनीति में है और उनके संबंध सबसे हैं।

- सीबीआई द्वारा सरकारी गवाह बनाए गए आरोपी इरफान ने कोर्ट में बताया था जिस कट्टे से शेहला की हत्या हुई वह 10 दिन उसके पास रहा था और उसी कट्टे से ताबिश ने शेहला को गोली मारी थी।

शेहला मर्डर में सांसद तरुण विजय को भी लपेटा