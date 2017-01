ट्रंप और विवाद का है चोली दामन का साथ

नई दिल्ली । डोनाल्ड ट्रंप इस महीने 20 जनवरी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ट्रंप संभवत: अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने अपने बयानों के चलते पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी। हम आपको कुछ ऐसे ही विवादों से रूबरू कराएंगे।

राष्ट्रपति चुने जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही बेटी को लेकर ऐसा बयान दिया जो ट्रंप को बेहद बोल्ड बनाता है। ये बयान 2006 में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने दिया था। ट्रंप से पूछा गया था कि अगर उनकी बेटी (इवांका) प्लेबॉय मैगजीन के लिए पोज देतीं तो उन्हें कैसा लगता । उन्होंने कहा कि

'मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगी, हालांकि उसका फिगर बहुत अच्छा है। अगर इवांका मेरी बेटी नहीं होती, शायद मैं उसे डेट कर रहा होता।'

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहे डोनाल्ड ट्रंप अचानक अजीबोगरीब बयानबाजी नहीं करने लगे हैं बल्कि ट्रंप हमेशा से ही ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं।

यही नहीं चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिमों और इंटरनेट पर बैन लगाने वाले बयान देने के बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार रहीं हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ मोर्चा खोला और उनपर जमकर हमले किए। उन्होंने हिलेरी को झूठा कहा और फिर 2008 के चुनावों में ओबामा के हाथों हिलेरी की हार के बारे में बोलते हुए कुछ ऐसा कह गए जिससे ट्रंप के समर्थक भी हैरान रह गए। दरअसल ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान हिलेरी के खिलाफ जुबानी जंग जारी रखते हुए कहा, 'She was going to beat Obama - she was favored to win - and she got schlonged. She lost. She lost.

इसका मतलब कुछ इस तरह था कि ('वह ओबामा को हराने जा रही थीं, ...वह जीत की प्रबल दावेदार थीं-और वह हार गईं. वह हार गईं, हार गईं।') वैसे तो इस बयान में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है लेकिन इसके लिए ट्रंप ने जिस शब्द का प्रयोग किया, दरअसल उसका मतलब आपत्तिजनक होता है और इसी शब्द के कारण हिलेरी के खिलाफ दिए गए ट्रंप के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक माना गया।

अब आप इस बयान को ध्यान से देखिए, इसमें schlong (श्लॉन्ग) शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप इस शब्द का मतलब खोजेंगे तो अर्बन डिक्शनरी के मुताबिक यह आपत्तिजनक शब्द है। यह शब्द जर्मन भाषा के शब्द schlange से आया जिसका मतलब सांप होता है, इसे ही अंग्रेजी मूल के लोगों ने schlong के तौर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। ट्रंप इससे पहले भी 2011 में schlong शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, हालांकि तब इन्होंने इसका प्रयोग एक महिला के दूसरी को हरा देने के संदर्भ में किया था।

ट्रंप के समर्थकों को अच्छी तरह से पता है कि उनका और विवादों का चोली दामन का साथ है। विवादित बयान ही ट्रंप को सुर्खियों में जगह दिलाते है इसीलिए उन्होंने इन्हें ही अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। ट्रंप जब बोलते हैं तो वह अपनी भाव भंगिमाओं का शब्द के अनुरूप इस्तेमाल करते हैं। ये हैं ट्रंप के कुछ बेबाक बयान जिनके चलते वे लगातार खबरों में बने रहे।

- 'मैं ISIS के खिलाफ अब तक हुई सबसे खराब चीज हूं.' (हिलेरी द्वारा ट्रंप को ISIS का सबसे अच्छा नियोक्ता कहे जाने पर)

- वह झूठी हैं, वह धोखेबाज हैं. (हिलेरी क्लिंटन द्वारा अपने लिए दिए ISIS वाले बयान के बारे में)

- 'मैं मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग करता हूं।' (अमेरिका को आतंकवाद के खतरे से बचाने के बारे में बयान)

- अगर हिलेरी क्लिंटन अपने पति को संतुष्ट नहीं कर सकतीं, तो उन्हें कैसे लगता है कि वे अमेरिका को संतुष्ट कर सकती हैं? (2015 में किए गए ट्वीट में जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया)

- हम इंटरनेट की वजह से बहुत से लोगों को खो रहे हैं, और हमें कुछ करने की जरूरत है। शायद कुछ हद तक, इंटरनेट को बंद करना होगा। कुछ लोग कहेंगे, बोलेने की आजादी, बोलने की आजादी। ये मूर्ख लोग हैं। (ISIS को रोकने के लिए इंटरनेट पर बैन लगाने का बयान)

- 'मेरे शरीर में एक भी नस्लवादी हड्डी नहीं है।'

- उनका चेहरा देखिए! क्या कोई उनके लिए वोट करेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे अगले राष्ट्रपति का?' (विरोधी महिला उम्मीदवार कार्ली फियोरेना के बारे में ट्रंप ने सितंबर 2015 में यह बयान दिया था) बाद में ट्रंप ने फियोरेना के लिए कहा, 'मुझे लगता है कि उनका चेहरा बहूत खूबसूरत है, मेरे ख्याल से वह बहुत खूबसूरत महिला हैं।'

- 'जब 2011 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तो न्यू जर्सी में हजारों मुस्लिम जश्न मना रहे थे' (ट्रंप का एक और मुस्लिम विरोधी बयान)

- 'ओबामा ने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम हमारे खेलों के हीरो हैं। वह किस खेल की बात कर रहे हैं और किसकी?'

- 'हमारे नेता मूर्ख हैं। हमारे राजनीतिज्ञ मूर्ख हैं।'