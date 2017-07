बैंक की ओर से ग्राहकों पर लगाए गए अनुचित शुल्‍कों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस व एनजीओ ने मिलकर सोशल मीडिया पर मोर्चा का आवाह्न किया है।

मुंबई (प्रेट्र)। एनजीओ के साथ मिलकर मुंबई कांग्रेस ने 4 जुलाई को ट्वीट मोर्चा की योजना बनायी है। इस मोर्चे का आयोजन बैंकों द्वारा ग्राहकों पर लगाए गए अनुचित शुल्‍कों के खिलाफ होगा।

मुंबई कांग्रेस के चीफ संजय निरुपम और मनीलाइफ फाउंडेशन की फाउंडर सुचेता दलाल ने हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्‍ट करते हुए आंदोलन का हिस्‍सा बनने के लिए प्रभावित ग्राहकों को बुलाया है। उन्‍होंने प्रभावित व क्रोधित ग्राहकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शिकायतों के बारे ट्वीट करने को कहा है। हाल में ही निरुपम ने ट्वीट कर इस बात की सूचना दी है कि जहां भी हैं वहीं से प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर अपनी स्‍थिति से अवगत कराएं। इसके अलावा निरुपम ने हैशटैग का उपयोग करते हुए ‘मोर्चा’ और ‘बैंक से बचाओ’ जैसे नारों के साथ 4 जुलाई को शाम 3 बजे जुड़ने का आग्रह किया है।

Join Sanjay Nirupam & Sucheta Dalal on Tweet Morcha on 4th July 2017 at 3.00 pm against Bank Charges by using the hashtag #BankSeBachao pic.twitter.com/qN5JlW0CIB