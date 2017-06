राष्‍ट्रपति उम्‍मीदवार मीरा कुमार पर सुषमा स्‍वराज के हमले से भड़की कांग्रेस

कांग्रेस के राष्‍ट्रपति उम्‍मीदवार पर सुषमा स्‍वराज के कमेंट की कांग्रेस ने निंदा की है और कहा है कि स्‍वराज पर ये चीजें शोभा नहीं देतीं।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। विपक्ष के राष्‍ट्रपति उम्‍मीदवार मीरा कुमार को निशाना बनाए जाने पर कांग्रेस ने सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज की निंदा की। कांग्रेस ने कहा कि इतने जिम्‍मेवार और महत्‍वपूर्ण पद पर होते हुए इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती।

This is how Lok Sabha Speaker Meira Kumar treated the Leader of Opposition - https://t.co/hxHWHaJ4D9 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 25, 2017

कांग्रेस नेता टॉम वडक्‍कन ने कहा, ‘सुषमा स्‍वराज के ट्वीट से ऐसा लगता है कि मीरा जी ने उन्‍हें बोलने का मौका नहीं दिया था, लेकिन यह तथ्‍य नहीं है। निश्‍चित तौर पर उन्‍होंने संसद में सुनियोजित समय के भीतर बोलने को कहा था जो कि स्‍पीकर की ड्यूटी होती है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा मुद्दा है।‘

इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता एन ए हैरिस ने कहा स्‍वराज को ऐसे लोगों के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए जो सम्‍मानित हैं। ‘हर कोई मीरा कुमार जी के पारिवारिक बैकग्राउंड व उनकी शख्‍सियत के बारे में जानता है। सुषमा स्‍वराज जी सरकार के महत्‍वपूर्ण पद पर हैं। उन्‍हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए।‘

विदेश मंत्री ने ट्वीटर पर रविवार को पूर्व लोकसभा स्‍पीकर से संबंधित एक वीडियो पोस्‍ट किया जिसमें संसद में उन्‍हें बोलने के क्रम में रोका जा रहा है। स्‍वराज ने वीडियो का कैप्‍शन दिया है- विपक्ष के नेता के साथ संसद में लोकसभा स्‍पीकर मीरा कुमार का व्‍यवहार इस तरह होता था। सुषमा के ट्वीट के अनुसार, आखिर के दो मिनट में मीरा कुमार ने उनके गंभीर सवालों को सुनने के बजाय करीब 60 बार 'Alright, Thank you, Okay, I have to proceed' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बैठ जाने की सलाह दे रही थीं। विदेश मंत्री का कहना है कि ऐसे में मीरा कुमार राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद के मुकाबले कैसे बेहतर उम्मीदवार हो सकती हैं।

लोकसभा स्‍पीकर के पद पर 2009 से 2014 तक कार्यरत मीरा कुमार को कांग्रेस की ओर से राष्‍ट्रपति पद के उम्‍मीदवार के तौर पर उतारा गया है वहीं एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्‍ट्रपति पद का उम्‍मीदवार बनाया है।

यह भी पढ़ें: 2013 का वीडियो जारी कर सुषमा स्वराज ने मीरा कुमार पर साधा निशाना