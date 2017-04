'शुंगलू रिपोर्ट' मिलने के बाद केजरीवाल पर अजय माकन ने साधा निशाना

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माकन ने ट्वीट किया है कि मैंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत शुंगलू समिति की रिपोर्ट हासिल कर ली है।

नई दिल्ली, जेएनएन । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़नेवाली हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बड़ खुलासा करनेवाले हैं। उनका दावा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फैसलों की संवैधानिकता की जांच के लिये गठित शुंगलू समिति की रिपोर्ट में सरकार के फैसलों में कानून के उल्लंघन के अलावा भ्रष्टाचार के भी कुछ गंभीर मामले सामने आये हैं।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माकन ने ट्वीट किया है कि मैंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत शुंगलू समिति की रिपोर्ट हासिल कर ली है। इसमें केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर होंगे।

माकन ने अपने ट्वीट में बताया कि वह कल इस रिपोर्ट को कांग्रेस दफ्तर में सबके सामने रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने आरटीआई के तहत शुंगलू समिति की रिपोर्ट हासिल करने के लिये आवेदन किया था। आरटीआई के जवाब में रिपोर्ट मिल गयी है। इसमें केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के गंभीर मामले उजागर हुये हैं।

1/2 Breaking News! Just got Shunglu Committee Report through RTI! It examined 404 Files of Kejriwal Govt. Serious cases of Corruption found!

गौरतलब है कि गत साल 4 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में एलजी ने दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताते हुये उन पर दिल्ली सरकार का प्रत्येक परामर्श बाध्यकारी नहीं होने की बात कही गयी थी।

इस फैसले के बाद तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वीके शुंगलू की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन कर केजरीवाल सरकार के फरवरी 2015 में कार्यभार संभालने के बाद लिये गये सभी फैसलों की संवैधानिकता की जांच करने को कहा था।

Shunglu Committee Report exposes Corruption of Kejriwal!

I will release it tomorrow at 12 Noon at AICC! pic.twitter.com/Lz0Ew6udcz