कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड़ के मोबाइल पर पिछले दिनों अश्‍लील मैसेज आए जिसे शुरुआत में तो उन्‍होंने नजरअंदाज किया पर अब उन्‍होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दिया है।

मुंबई (एएनआई)। महाराष्‍ट्र की कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार को एक अज्ञात शख्‍स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। गायकवाड़ के मोबाइल फोन पर अश्‍लील मैसेज आ रहे थे जिसकी वजह से उन्‍होंने मुंबई के वडाला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया।

Mumbai: Congress MLA Varsha Gaikwad registered a case against unknown persons after she received lewd messages on her mobile phone pic.twitter.com/H9ONET1vo2