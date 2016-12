सोनिया गांधी की अध्‍यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी का आज 132वां स्‍थापना दिवस है। इस अवसर पर अपने संबोधन में पार्टी उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला किया।

नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बुधवार को अपना 132वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के लिए यह अवसर तो खास है ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे और खास बना दिया है क्योंकि पहली बार स्थापना दिवस के समारोह में पार्टी नेताओं और सदस्यों को वे संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में नोटबंदी के मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा वार किया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस क्या है? इसका मतलब है कि आपको सुन रहे हैं और दूसरों को समझ रहे हैं। यह हमें आजादी का अर्थ समझने के योग्य बनाता है।

नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने 8 नवंबर को बताया था कि नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ वह एक यज्ञ कर रहे हैं और हर यज्ञ में किसी न किसी की बली चढ़ती है, इस यज्ञ में आम आदमी की बलि चढ़ रही है।

राहुल गांधी ने नोटबंदी के कदम की आलोचना करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का खुलासा करना होगा कि 8 नवंबर के बाद से कितना कालाधन आया, देश को कितना आर्थिेक नुकसान हुआ और कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गवाई।‘ साथ ही उन्होंने कैश निकालने के लिए जो सीमा तय की गयी है उसे हटाने की मांग की और बताया कि इससे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता छीन रही है।

उन्होंने अपने संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांगे रखी हैं -

- समर्थन मूल्य पर किसानों को 20 फीसद बोनस दें

- कैश पर 24 हजार की निकासी सीमा हटे

- किसानों का कर्ज माफ करें प्रधानमंत्री

- मनरेगा के दिन और दिहाड़ी को दोगुना करें

कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर गोष्ठी