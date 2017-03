जंतर- मंतर में किसानों से मिले राहुल, कहा- सरकार को नहीं सुनाई देती इनकी आवाज

तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर सूखा राहत कोष के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे मिलने कांग्रेस उपाध्‍यक्ष वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया।

नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात की। ये पिछले कई दिनों से किसान सूखा राहत कोष के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे को उठाते हुए राहुल ने वहां प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला।

WATCH LIVE: Cong VP Rahul Gandhi meets Tamil Nadu farmers protesting at Jantar Mantar in Delhi https://t.co/GVqDw1cLz2

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया लेकिन उन किसानों का क्यों नहीं, जिन्होंने यह देश बनाया है। इनकी आवाज न ही प्रधानमंत्री को सुनाई देती है और न ही हिंदुस्‍तान की सरकार को, प्रधानमंत्री की जिम्‍मेदारी है कि इनकी बात को सुनें।‘

New Delhi: Congress VP Rahul Gandhi meets TN farmers protesting for drought relief funds at Jantar Mantar pic.twitter.com/1kxmAkL64d