अखनूर आतंकी हमला: मारे गए मजदूरों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा

जम्‍मू कश्‍मीर स्‍थित जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स पर हुए आतंकी हमले के दौरान घायलों और मृतकों के परिजन के लिए मुआवजे की घोषणा की गयी है।

अखनूर (एएनआई)। जम्मू कश्मीर के अखनूर स्थित जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (GREF) पर आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने मुआवजे की घोषणा की है।

रावत ने मृतकों के परिजनों के लिए एक लाख रुपये और घायलों के लिए 25,000 रुपये की घोषणा की।

Army Chief Gen Bipin Rawat sanctions Rs 1 lakh each to kins' of 3 labourers killed y'day in terrorist attack on GREF camp in Akhnoor (J&K)

— ANI (@ANI_news) January 10, 2017