जलपाईगुड़ी शिशु तस्करी कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार

जलपाईगुड़ी शिशु तस्‍करी कांड मामले में भारत नेपाल बॉर्डर से एक और आरोपी को सीआइडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

कोलकाता, जागरण संवाददाता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी शिशु तस्करी कांड में रोजाना नए-नए पर्दाफाश हो रहे हैं। मामले में सीआईडी ने बुधवार को भाजपा नेता जूही चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। जूही को भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है।

Siliguri (WB):CID have arrested BJP leader Juhi Chowdhury in connection with child trafficking case.She was arrested from India-Nepal border pic.twitter.com/UEaubTBj4h