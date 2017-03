चीन की खुलेआम धमकी, कहा- नेपाल और श्रीलंका से संबंधों पर चुप रहे भारत तो अच्‍छा

चीन ने भारत को खुलेआम चुप रहने की धमकी दी है। चीन की मीडिया का कहना है कि भारत काे चीन के साथ बनते नेपाल और श्रीलंका के रिश्‍तों पर खामोशी बरतनी चाहिए।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। चीन ने खुलतौर पर भारत को धमकी देते हुए कहा है कि यदि उसने दक्षिण एशिया में पांव पसारने की कोशिश की ताे वह चुप नहीं बैठेगा और इसका पुरजोर विरोध करेगा। इसके अलावा उसने भारत को नेपाल और श्रीलंका से बन रहे राजनयिक संबंधों पर चुप रहने को कहा है। चीन की सरकारी मीडिया ग्‍लोबल टाइम्‍स के एक लेख में कहा गया है कि उसे उम्‍मीद है कि भारत उनकी बातों को समझेगा और दक्षिण एशिया के विकास में भागीदार बनेगा। अपनी इस धमकी में चीन ने कहा है कि अब इसका फैसला भारत के हाथों में है कि वह क्‍या निर्णय लेता है।

एक अंग्रेजी अखबार की खबर को कोट करते हुए अखबार ने लिखा है कि नेपाल चीन से न कहने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इसमें कहा गया है कि भारत इसलिए भी अभी चुप है क्‍योंकि चीन के रक्षा मंत्री इन दिनों नेपाल और श्रीलंका की यात्रा पर हैं। इस दौरान नेपाल और चीन के बीच ज्‍वाइंट मिलिट्री एक्‍सरसाइज पर भी फैसला होगा। चीन का कहना है भारत को बीआरआई प्रोजेक्‍ट में भागीदार बनना चाहिए। इस लेख में कहा गया है कि भारत भूटान को काबू में रख सकता है क्‍योंकि उसके साथ चीन के कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं। इसमें यह भी कहा गया है भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर को अपनी बपौती समझने लगा है। इन सभी के बावजूद वह दक्षिण एशिया पर पड़ने वाले चीन के प्रभाव को रोक नहीं सकता है।

इसमें कहा गया है कि भारत का इस क्षेत्र में ज्‍यादा सावधानी बरतना चीन के श्रीलंका और नेपाल से बनते रिश्‍तों को प्रभावित कर सकता है। इसमें खुलेतौर पर भारत को धमकी देते हुए लेख में कहा गया है कि यदि भारत क्षेत्र में बैलेंस बनाए रखना चाहता है तो उसको चीन की नीतियों का समर्थन करते हुए आगे बढ़ना होगा। यह लेख लिखने वाले ऐ जुन ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच होने वाली किसी भी बातचीत या राष्‍ट्राध्‍यक्षों के दौरों को वहां की मीडिया द्वारा ज्‍यादा तवज्‍जो दिए जाने की खास जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि नेपाल और श्रीलंका चीन के प्रोजेक्‍ट की तरफ काफी उम्‍मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इतना ही नहीं यदि चीन की कंपनियां इन देशों मे अपने प्‍लांट लगाती हैं तो यह उनके लिए काफी अच्‍छा होगा।

