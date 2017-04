तमिलनाडु के आरके नगर में राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं के बीच धन वितरण के बाद कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी अभियान पर तंज कसा है।

नई दिल्‍ली (प्रेट्र)। धनबल के इस्तेमाल के कारण चुनाव आयोग द्वारा आर के नगर उपचुनाव को रद्द किये जाने के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सोमवार को तंज कसते हुये सवाल किया कि क्या नोटबंदी के उनके फैसले से वांछित परिणाम हासिल हुआ है।

पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘हमें बताया गया था कि नोटबंदी से काले धन पर लगाम लग गई है। आर के नगर में बांटा गया धन क्या सफेद धन था?’ चुनाव आयोग ने रविवार रात तमिलनाडु के आर के नगर विधानसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को यह कहते हुये रद्द कर दिया था कि धनबल के इस्तेमाल के जरिए पार्टियों ने चुनावी प्रक्रियाओं को ‘गंभीर रूप से नुकसान’ पहुंचाया है।

We were told demonetisation has put an end to black money. Was money distributed in R K NAGAR white money?