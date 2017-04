अब तरुण विजय के विवादित बयान पर भड़के चिदंबरम, पूछा- बयान का मतलब

अफ्रीकी छात्रों पर हुए हमले के बाद गरमाए नस्‍लवाद के मुद्दे से बचाव में भाजपा सांसद के एक बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को अफ्रीकी छात्रों के मामले में भाजपा सांसद तरुण विजय के विवादित बयान का मतलब पूछते हुए कहा- ‘क्‍या वे केवल भाजपा/आरएसएस को ही भारतीय कह रहे हैं?’

उन्‍होंने आगे बताया, तरुण विजय ने कहा था- ‘हमलोग काले रंग के लोगों के साथ रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं ‘हमलोग’ कौन हैं? क्‍या वे भारतीय के तौर पर केवल भाजपा/आरएसएस को पेश कर रहे थे?’

When Tarun Vijay said "we live with blacks", I ask him who is "we"? Was he referring to BJP/RSS members as the only Indians?: P Chidambaram pic.twitter.com/ZfhjDHNCpA