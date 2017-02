चिदंबरम को जीतेंद्र सिंह ने दी नसीहत, कहा- केंद्र सरकार के रहेेें शुक्रगुजार

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्‍हें केंद्र सरकार को शुक्रिया कहना चाहिए क्‍योंकि वह उनके गलत फैसलों को सही करने म

नई दिल्‍ली (एएनआई)। जम्‍मू कश्‍मीर को लेकर राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारुख अब्‍दुल्‍ला के दिए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके इस बयान को लेकर भाजपा उनकी कड़ी अालोचना कर चुकी है। वहीं अब पीएमओ में राज्‍य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा है कि चिदंबरम और उनके साथियों को भाजपा की केंद्र सरकार को शुक्रिया कहना चाहिए क्‍योंकि वह उनके द्वारा जम्‍मू कश्‍मीर पर लिए गए गलत फैसलों को सही करने में लगी है। उन्‍होंने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्‍होंने अपने राज में एक नहीं बल्कि कई गलत फैसले लिए हैं, जिनके चलते लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ा है।

Chidambaram&colleagues should be grateful to present govt that's trying to undo wrongs they've done in relation to J&K-Jitendra Singh,MoSPMO pic.twitter.com/fSCrKE24YD