डीयू मामला: जेटली के बयान पर भड़के चिदंबरम

नई दिल्‍ली (प्रेट्र)। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने डीयू मामले पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के बयान की आलोचना करते हुए पूछा कि 1975 में जब वे डूसू अध्‍यक्ष थे तब क्‍या उन्‍होंने इस तरह के ‘विनाशकारी गठजोड़’ का नेतृत्‍व किया था।

जेटली ने कहा था कि कुछ भारतीय कॉलेज कैंपस में विनाशकारी गठजोड़ है और अति वामपंथी एवं अलगाववादी एक ही भाषा बोल रहे हैं। लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स में अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि इन लोगों को उन लोगों को भी बोलने देना चाहिए, जिनके विचार इनसे अलग हैं।

पूर्व वित्‍त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट के जरिए कहा है, ‘1975 जब जेटली डूसू के अध्‍यक्ष थे तब क्‍या वे विनाश के गठजोड़ का नेतृत्‍व कर रहे थे?"

When Mr Jaitley was President of DUSU in 1975, was he heading an 'Alliance of Subversion'?