मणिपुर में धन की देवी इमोइनु की पूजा के साथ धूमधाम से मना इमोइनु पर्व।

इंफाल(एएनआई)। भारतीय संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मणिपुर में इमोइनु पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर धन की देवी मानी जाने वाली देवी इमोइनु की पूजा की जाती है।

मितेई समुदाय के लोगों के बीच यह पर्व हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मितेई पंचांग के अनुसार एक विशेष तिथि पर लोग यह त्योहार मनाते हैं।

इस अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई कर मोमबत्तियां जलाते हैं और घर को रंगीन लाइट से सजाते हैं। देवी इमोइनु को सब्जियां, फल व मिठाईयों का भोग लगाया जाता है।

Imphal (Manipur): Celebrations of Imoinu festival that marks worship of Goddess Imoinu, the deity of wealth (09.01.2017) pic.twitter.com/YBuWGQ2rHx

— ANI (@ANI_news) January 10, 2017

युवा महोत्सव में लगेगा हरियाणवी संस्कृति व बॉलीवुड का तड़का