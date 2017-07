फर्जी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 30 जगहों पर CBI की छापेमारी

रांची में पदस्थ इनकम टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव तपस दत्ता के कोलकाता स्थित घर पर सीबीआई ने छापा मारा है

नई दिल्ली,एएनआई। सीबीआई ने कोलकाता और रांची के 30 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी फर्जी कंपनियों और हवाला रैकेट को लेकर हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पश्चिम बंगाल और रांची में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि क्या यह कार्रवाई किस विशेष केस के सिलसिले में की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी कंपनियों के माध्यम से कालेधन को सफेद करने और हवाला के जरिए देश के बाहर रुपये भेजने वाली कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।

CBI conducting raids across the country in connection with Shell companies; more details awaited