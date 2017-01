जम्‍मू कश्‍मीर: एटीएम को तोड़ लाखों रुपये लेकर चंपत हुए चोर

जम्‍मू कश्‍मीर के अनंतनाग स्‍थित एटीएम से लाखों की रकम लूट कर चोर फरार हो गए हैं।

श्रीनगर (एएनआई)। जम्मू कश्मीर स्थित अनंतनाग के मोमिनाबाद के एक एटीएम को बुधवार रात को लूट लिया गया।

सूत्रों के अनुसार, इस एटीएम से 14,56,000 कैश लूटे गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

यह भी पढ़ें: एटीएम से हुई पैसों की बरसात, 3500 मांगने पर ATM ने दिए 70 हजार

इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है।

यह भी पढ़ें: पटना में गार्ड की हत्या कर ATM लूट की कोशिश, SSP ने थानेदार को हटाया

J&K: ATM (Rs 1456000 cash) stolen by unknown persons in Anantnag's Mominabad area last night. Police have registered a case.

— ANI (@ANI_news) January 19, 2017