नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कालेधन को सफेद करने मामले में व्‍यापारी जिग्‍नेश भजियावाला को गिरफ्तार कर लिया गया।

गांधीनगर (एएनआई)। गुजरात के गांधीनगर में सीबीआई से प्राप्त एफआइआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सूरत के व्यापारी जिग्नेश भजियावाला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। भजियावाला पर गुजरात में काले धन को सफेद करने का आरोप है।

Based on FIR received from CBI, Gandhinagar, case was registered against Jignesh Kishorebhai Bhajiawala by ED & investigation was initiated

