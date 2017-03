मप्र: शारीरिक संबंध की मांग करने वाले ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज

स्‍वयं सहायता समूह की एक महिला पर जिला पंचायत के ऑफिसर ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला और साथ ही समूह को बंद कराने की धमकी भी दी।

दामोह (एएनआई)। मध्‍य प्रदेश के दामोह में जिला पंचायत ऑफिसर की ओर से स्‍वयं सहायता समूह की एक महिला पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाए जाने पर शिकायत दर्ज कराया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है।

Damoh (MP): Case filed against Zila Panchayat officer for allegedly seeking sexual favours from head of a Self Help Group.Accused absconding