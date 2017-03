स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुंबई के स्टेशन पर लगाई गई बॉटल रिसाइक्लिंग मशीन

स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुंबई के लोकल स्टेशन पर बॉटल रीसाइकलिंग मशीन लगाई गई।

मुंबई(एएनआइ)। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे स्टेशन को स्वच्छ बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए मुंबई के लोकल स्टेशन पर बॉटल रीसाइकलिंग मशीन लगाई गई।

Mumbai: Bottle recycling machines installed at local railway stations under Swachh Bharat Mission; machines generate discount coupons on use pic.twitter.com/6nlMiBcFvX